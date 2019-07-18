Банк «Ренессанс Кредит» скорректировал условия по потребительским кредитам.

Снижена максимальная сумма по программе «Онлайн кредит» и «Больше документов – ниже ставка» с 700 до 300 тыс. рублей, максимальная ставка по «Онлайн кредиту» составила 23,9% (ранее диапазон составлял 9,9—24,3%) годовых, по кредиту «Больше документов — ниже ставка» — 23,1% (прежде — 10,5—24,1%) годовых.

Кредит «На срочные цели» доступен по ставкам от 18,9% до 24,1% годовых (до этого — до 24,9% годовых) в сумме 30—100 тыс. рублей.

Пенсионеры могут получить от 30 тыс. до 200 тыс. рублей по ставке от 10,5% до 23,9% (ранее — до 24,9%) годовых.

Все программы доступны на срок от двух до пяти лет без обеспечения и личного страхования.

«Снижение ставок обычно положительно сказывается на спросе потребительских кредитов, но учитывая тот факт, что банк устанавливает не фиксированные ставки, а дает лишь диапазон, окончательный результат таких изменений оценить сложно», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.