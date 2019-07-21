Русфинанс Банк предлагает особые кредитные условия для будущих владельцев кроссовера Kia Soul, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Для приобретения Kia Soul клиенты Русфинанс Банка могут воспользоваться кредитной программой с гарантированной остаточной стоимостью и низким ежемесячным платежом (от 6 тыс. рублей). Выгода в этом случае составит до 40 тыс. рублей. Также предлагается возможность кредитования с процентной ставкой 9,9% (выгода — 20 тыс. рублей).

Новый Kia Soul представлен на российском рынке в 11 комплектациях, в том числе — в динамичной версии GT Line. Цена автомобиля составляет от 1 029 900 до 1 629 900 рублей.

При покупке нового Kia Soul по программе Kia Finance в Москве и Московской области действует специальное предложение «Всегда будь в движении», разработанное Kia Motors Russia & CIS HQ в партнерстве с каршеринговой компанией Belka Car. В рамках инновации заемщик получает право в течение года бесплатно использовать в столице и области еженедельно по 100 минут любой Kia Rio в парке Belka Car.