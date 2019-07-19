Заубер Банк ввел два новых вклада.

«Оптимальный» (на шесть месяцев) открывается под 7,9% годовых.

«Специальный» (на один год) предназначен для клиентов, имеющих в АО «Заубер Банк» вклады, закрытые по сроку в период с 1 июля по 31 августа 2019 года. Доходность составляет 8% годовых.

Кроме того, доходность «Срочного» (на три месяца) увеличена на 0,1 процентного пункта и теперь составляет 7,6% годовых.

Минимальная сумма по всем вышеперечисленным вкладам равна 100 тыс. рублей. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет.