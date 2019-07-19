Сотрудники бюджетных организаций смогут оформить кредит по новой ставке — 12,9% годовых на срок от шести месяцев до семи лет. Сумма финансирования — от 30 тыс. до 3 млн рублей без залога и поручителей. Для получения желаемой суммы возможно привлечение созаемщика. Ставки действуют при условии личного страхования и страхования от потери работы, в случае отказа надбавка составит 2 процентных пункта за каждый вид страхования.

В качестве подтверждения дохода потребуется представить справку по форме 2-НДФЛ или по форме банка, госслужащие также могут представить справку с места работы с указанием доходов.

Обязательно потребуется паспорт гражданина РФ и второй документ, удостоверяющий личность: водительское удостоверение, заграничный паспорт, СНИЛС. При сумме кредита свыше 300 тыс. рублей понадобится представить копию трудовой книжки, заверенную работодателем.

Срок принятия решения о выдаче кредита составляет пять рабочих дней.

«Условия программы распространяются на работников образовательных учреждений, системы здравоохранения, научной сферы, МЧС, судебной деятельности и органов государственного управления», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.