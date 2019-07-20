Балтинвестбанк повысил ставки по автокредитам на 0,5 процентного пункта. Оформить кредит на покупку новых автомобилей, а также по предложению с остаточным платежом возможно по ставке 16,2% годовых. При оформлении ссуды без страхования предмета залога процентная ставка будет выше на 0,5 п. п.

Минимальный первоначальный взнос на покупку новых автомобилей не требуется, а по предложению с остаточным платежом потребуется внести минимум 30% собственных средств от стоимости машины. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Заем выдается на срок до семи лет, а в случае получения кредита с остаточным платежом — до трех лет.

«Данные условия действуют при предоставлении заемщиком полного пакета документов, при кредитовании без подтверждения дохода ставка по кредиту увеличится на 0,5 процентного пункта», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.