Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК , его содержание подтвердил источник, знакомый с документом). Это ограничение содержалось в версии законопроекта, принятого в первом чтении, и вызвало резкую критику со стороны брокеров и банков. Но, несмотря на это, готовивший поправки ЦБ от него не отказался.

В поправках также переносится предполагаемый срок вступления законопроекта в силу — на 1 января 2021 года (в прошлой версии документ должен был вступить в силу через два года после принятия и опубликования).

По умолчанию все инвесторы будут считаться «особо защищаемыми». Им будет доступно ограниченное количество инструментов для инвестиций, а чтобы получить повышение в категории, позволяющее инвестировать в более широкий круг активов, придется повысить квалификацию или накопить не меньше 400 тыс. рублей, как изначально и предлагалось. Участники рынка призывали понизить планку, но в новой версии регулятор допускает даже ее повышение до 1,4 млн рублей.

Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов. Особо защищаемым инвесторам хотят разрешить приобретать без тестирования на знание особенностей ценных бумаг только следующие активы:

бумаги, допущенные к организованным торгам и включенные в котировальные списки. Это «голубые фишки» и акции других крупнейших российских компаний;

не ограниченные в обороте инвестиционные паи в паевых инвестиционных фондах (ПИФах). Некоторые ПИФы (биржевые и ETF) инвестируют в иностранные акции, но сможет ли неквалифицированный инвестор в них вкладываться, в документе не уточняется;

облигации, допущенные к организованным торгам и не включенные в котировальные списки, но только в случае, если их эмитент имеет кредитный рейтинг не ниже установленного советом директоров ЦБ;

заключать договоры РЕПО (кредитование под залог ценных бумаг) при условии, что продавцом по такому договору будет лицо, осуществляющее функции центрального контрагента.

Облигации не из котировальных списков и возможность заключения договоров РЕПО в прошлой версии законопроекта в число возможностей для особо защищаемых инвесторов не входили.

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Для покупки других финансовых инструментов особо защищаемым инвесторам придется проходить тестирование у брокера или другого финансового специалиста. Например, маржинальные сделки (на них занимаются деньги у брокера) можно будет проводить только после тестирования. Это же касается и иностранных ценных бумаг, в том числе акций крупнейших международных компаний. Упрощенного порядка их покупки, несмотря на настойчивые предложения брокеров, поправки не предусматривают.

Детали процедуры тестирования в законопроекте не уточняются: сказано лишь, что оно будет бесплатным, а участвовать в нем можно будет, оставив заявление у брокера. Правила тестирования будут устанавливаться базовым стандартом защиты прав интересов физических и юридических лиц. Источник на финрынке сообщил РБК, что стандарты тестирования будут разрабатываться саморегулируемыми ассоциациями после принятия законопроекта. В проекте не уточняется, как новые требования отразятся на уже открытых позициях непрофессиональных инвесторов.