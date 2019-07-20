Солид Банк стал участником программы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по льготной ставке 8,5% годовых, следует из релиза финучреждения.

Минимальная сумма кредита составляет 500 тыс. рублей, а максимальная — не более 500 млн рублей.

Срок кредита: на пополнение оборотных средств — до трех лет; на инвестиционные цели — до десяти лет.

«Льготное кредитование в Солид Банке по ставке 8,5% годовых доступно субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность в приоритетных для государства отраслях, работающих в регионах присутствия АО «Солид Банк». Перечень отраслей обширен, а минимальные суммы кредитов снижены до 500 тысяч рублей, что позволит гораздо большему числу предприятий вступить в программу льготного кредитования», — комментирует председатель правления Солид Банка Геннадий Фофанов.