Массовой технологией сотовой связи в Европе и, в частности, в России, 5G станет не ранее чем через 10 лет. Об этом говорится в прогнозе развития европейского сотового рынка, подготовленном Deloitte, «Известия» ознакомились с прогнозом компании.

Как считают эксперты, распространяться 5G будет значительно медленнее, чем связь четвертого поколения LTE. Строить 5G-сети дорого, а сервисы и приложения, ради которых стоило бы приобретать смартфон пятого поколения, операторы и разработчики ПО пока не придумали. Поэтому LTE останется доминирующей технологией мобильного доступа в сеть по меньшей мере до середины следующего десятилетия. В первую очередь технология 5G будет востребована для систем типа «умный» город, для управления беспилотным транспортом, логистическими проектами и прочего, прогнозируют аналитики.

Строительство сетей пятого поколения будет очень затратным, если вести его в масштабах, в которых сейчас появляется 4G, объясняет партнер Deloitte Антон Шульга. Базовые станции 5G должны быть расположены плотнее. Им всем необходимо иметь оптоволоконное подключение к транспортной сети. При этом парк телефонов с поддержкой 5G будет расти постепенно. Именно поэтому сети будут, скорее всего, появляться фрагментарно –– в местах, где спрос на пятое поколение и количество абонентов является достаточным для окупаемости инвестиций, прогнозирует Шульга.

По его словам, появление LTE и массовое распространение мобильных версий социальных сетей и мессенджеров в России и в мире совпало –– в середине 2010-х годов это способствовало спросу на 4G-смартфоны и услуги операторов LTE. Но сейчас таких совпадений не просматривается, отмечает Антон Шульга.

По мнению мобильных операторов, массовость и скорость распространения технологии именно в России зависят от решения вопросов с частотами для 5G. Однако после устранения всех препятствий развертывание 5G может происходить более быстрыми темпами, чем строительство LTE, в том числе благодаря использованию существующей инфраструктуры. C технологический точки зрения сеть 5G будет эволюционным продолжением 4G, инвестиции в них также будут поэтапными, можно ожидать, что они будут сопоставимы с инвестициями в развертывание 4G.