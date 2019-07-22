Челиндбанк проводит акцию по потребительскому кредитованию.

В рамках акции заемщики смогут получить денежные средства от 15 тыс. до 200 тыс. рублей на срок до года для оплаты обучения или подготовки школьников и студентов к учебному году. Кредит по ставке 14,9% годовых доступен клиентам с положительной кредитной историей (в любых банках за последние три года), 16,9% годовых — для прочих заемщиков.

Для оформления кредитного предложения потребуются: паспорт гражданина РФ, заявление-анкета, копия трудовой книжки (заверенная работодателем), справка о доходах (2-НДФЛ или справка по форме банка), а также подтверждение, что в семье есть дети школьного возраста (предоставить паспорт, свидетельство о рождении), или подтвердить факт обучения детей в учреждениях профессионального образования (показать зачетную книжку или договор с образовательным учреждением).

Возраст заемщика — от 21 года, обязательно наличие постоянной регистрации в Челябинске, Челябинской области или Екатеринбурге, Свердловской области. Общий трудовой стаж — не менее года, на последнем месте — не менее полугода.

Клиент может сам выбрать способ погашения кредита: дифференцированный график или аннуитетный, но стоит учитывать, что при выборе аннуитетного способа погашения сумма частичного досрочного возврата кредита должна быть не менее 5 тыс. рублей.

«Первое сентября уже близко, и банки начинают активизировать сезонные осенние предложения, Челиндбанк не в первый раз предлагает подобную акцию, срок действия которой продлится до 30 сентября 2019 года», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ольга Жидкова.