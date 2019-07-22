Банк «Славия» с 22 июля ввел вклад «Славный Максимум».

Оформить его можно на 181 и 364 дня. Доходность в рублях составит 7,46—8,16%, в долларах — 2,06—3,09%, в евро — 0,3—0,55% годовых.

Минимальная сумма —700 тыс. рублей, 10 тыс. долларов или евро.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Пролонгация договора на новый срок не предусмотрена», — уточняет эксперт Банки.ру по вкладам Нелли Кучихина.