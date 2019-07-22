Банк «Открытие» предложил клиентам упрощенную процедуру подтверждения дохода для оформления кредитной карты. Теперь потенциальный заемщик может подтвердить свою состоятельность с помощью заграничного паспорта или свидетельства о регистрации либо паспорта транспортного средства.

Как уточняется в релизе «Открытия», в действующем загранпаспорте должно быть не менее одной отметки о въезде в другую страну не более 12 месяцев назад. Что касается владельцев авто, то автомобиль (возрастом не более семи лет) должен быть в собственности держателя СТС/ПТС.



Упрощенная процедура позволяет оформить карту с лимитом до 100 тыс. рублей. При этом активным держателям карт банк может по своей инициативе увеличить кредитный лимит.