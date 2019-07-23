После вступления в силу закона об «ипотечных каникулах» программа реструктуризации Сбербанка сохранится, рассказал в интервью агентству «Прайм» зампред правления Сбербанка Олег Ганеев.

«У нас в банке есть своя программа реструктуризации. Она действует. Заемщики, попадая в трудные жизненные ситуации, уже сейчас имеют возможность получить в Сбербанке те или иные инструменты поддержки, изменить изначальные условия кредитного договора», — сказал Ганеев и добавил, что программы продолжат действовать и далее.

«Мы не исключаем возможность воспользоваться нашими программами, они продолжают действовать. Более того, для определенной категории клиентов они могут работать вместе или дополнять друг друга. В любом случае клиенту нужно прийти и поговорить. Мы сделаем расчеты и дадим рекомендацию. Решение – за человеком», — пояснил топ-менеджер Сбербанка.

По его словам, программа Сбербанка дает срок больше шести месяцев в зависимости от конкретных обстоятельств клиента.

«Если мы видим, что доходы у заемщика снижаются, то мы, конечно, с точки зрения обеспечения погашения кредита можем дать реструктуризацию и на больший срок, чем шесть месяцев», — прокомментировал Олег Ганеев.