МТС объявляет о подключении к собственной экосистеме финансовых услуг сервиса Мasterpass от Mastercard — услуги по безопасному хранению реквизитов карт разных платежных систем и банков. Нововведение упрощает и ускоряет онлайн-платежи и переводы для пользователей, сообщает пресс-служба оператора.

«Masterpass избавляет пользователей от необходимости вводить номер и срок действия банковской карты при каждой трансакции в любых платежных онлайн-сервисах и интернет-магазинах, подключенных к сервису. Для этого достаточно один раз привязать свою карту платежной системы Mastercard, Maestro или Visa любого банка к номеру телефона. Данные карт будут надежно храниться в облаке под защитой системы безопасности Mastercard», — говорится в релизе.

После авторизации на сайте МТС пользователи могут оплачивать услуги и совершать переводы, используя ранее привязанные в Masterpass карты. Также в момент проведения любого платежа на сайте МТС доступна возможность сохранения карты в Masterpass.

При дальнейших переводах или покупках товаров и услуг на многочисленных сторонних интернет-площадках, подключенных к Masterpass, не потребуется снова вводить реквизиты карты — достаточно просто выбрать необходимую карту из списка.

Masterpass уже доступен в веб-версии сервисов МТС, а ближайшее время будет интегрирован в мобильные приложения «МТС Деньги» и «Мой МТС».