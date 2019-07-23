Мобильный оператор Tele2 подготовил специальное предложение для пользователей тарифных планов «Мой онлайн +» и «Премиум». У абонентов этих тарифов из всех регионов в путешествиях по Финляндии и Черногории исходящие звонки в Россию будут стоить, как дома, говорится в релизе компании.

Там напомнили, что ранее ее клиенты из Санкт-Петербурга уже получили возможность в поездках по Финляндии звонить домой, расходуя пакет тарифа. Теперь эта возможность доступна пользователям открытых для подключения тарифов «Мой онлайн +» и «Премиум» во всех регионах. Аналогичное предложение действует для поездок в Черногорию.

«Специально подключать ничего не нужно: исходящие вызовы в Россию будут расходоваться автоматически из пакета тарифа у новых и действующих абонентов. После исчерпания основного пакета стоимость звонков в Россию составит 1,95 рубля за минуту для абонентов тарифного плана «Мой онлайн +» и 1,5 рубля за минуту для пользователей тарифа «Премиум», — уточняют в Tele2.



Остальные услуги связи будут тарифицироваться в соответствии с условиями международного роуминга.

