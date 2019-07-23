Россияне разных возрастных категорий берут кредиты наличными на празднование рождения ребенка, свадьбы, внутренний туризм и спортинвентарь. Об этом в своем исследовании сообщил банк «Русский Стандарт».

В 2018 году россияне из категории 30—35 лет брали кредит на оплату банкета в честь рождения ребенка, 35—40 лет — на покупку электровелосипеда и электросамоката, 40—45 лет — на приобретение VR-очков, 45—50 лет — моторной лодки. В первые пять месяцев 2019 года заемщики из категории 30—35 лет занимали на празднование свадьбы, 35—40 лет — на покупку снегоката, 40—45 лет — водного мотоцикла, 45—50 лет — уличной детской площадки, игрового комплекса на дачу.

Кроме того, весной 2019 года заемщики чаще всего планировали брать кредиты наличными на путешествия, ремонт квартир, строительство дач, оплату летних смен детских лагерей (в конце мая). В текущем году в весенний сезон традиционного обновления автомобилей, как и в 2018 году, был отмечен рост займов на приобретение автомобилей с пробегом или внесение недостающей суммы на покупку новых авто. В 2019 году относительно аналогичного периода 2018-го их число снизилось.

В 2018 году общий объем выданных кредитов наличными в «Русском Стандарте» вырос на 11%. В I квартале 2019-го тенденция роста сохранилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

