Промсвязьбанк предлагает комплексную услугу регистрации нового бизнеса и открытия расчетного счета онлайн. Сервис не требует посещения офиса банка, налоговой службы или МФЦ и бесплатен для клиента, подчеркивается в релизе ПСБ.

Предприниматель, который хочет зарегистрировать ООО или ИП, может оставить заявку на сайте банка. «Все действия займут не больше десяти минут. Нужно лишь заполнить необходимые поля для формирования пакета учредительных документов и выпуска квалифицированной электронной подписи (КЭП), загрузить скан паспорта и указать адрес для встречи с выездным менеджером банка», — рассказали в ПСБ.

Менеджер банка приедет к клиенту в указанное время для подтверждения личности. После этого предпринимателю нужно скачать на мобильный телефон приложение myDSS для формирования и активации КЭП. «Комплексное решение от компаний «КриптоПРО» и SafeTech позволяет при помощи смартфона создать полноценную квалифицированную электронную подпись под документом в одно касание», — поясняется в релизе.

Подписать документы и отправить их на регистрацию в Федеральную налоговую службу можно также через мобильное приложение, без установки дополнительного программного обеспечения на компьютер. ФНС регистрирует документы в течение пяти рабочих дней, после чего они поступят клиенту.



После регистрации бизнеса клиент может удаленно открыть счет в ПСБ и подключить интернет- и мобильный банк через личный кабинет. В течение полугода ведение счета для новых клиентов бесплатно.