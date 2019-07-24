Трансстройбанк снизил ставки по вкладам в долларах. Так, вклад «Удобный» (от 1,5 тыс. долларов на 60, 91, 181, 271 день и один год) открывается под 0,15—1,45% (ранее — под 0,3—1,65%), а «Накопительный» (от 300 долларов на срок от 30 до 540 дней) — под 0,2—1,55% годовых (прежде — под 0,45—1,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность депозита «Ежемесячный» (от 300 долларов на 181, 271 день, один год, 400 и 540 дней) составит 1,2—2,2% годовых (вместо 1,4—2,4%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«ВИП» (от 50 тыс. долларов) привлекается под 0,8—2,5% (прежде — под 1—2,7%), а «Доходный» (от 300 долларов) — под 0,7—2,3% годовых (ранее — под 0,9—2,5%). Сроки: 91, 181, 271 день, один год, 400 и 540 дней.

Проценты выплачиваются в конце срока.

Все вклады можно пополнять.