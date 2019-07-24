Сим-карты виртуального сотового оператора «Тинькофф Мобайл» с 24 июля можно приобрести в магазинах «Пятерочка» в Москве и Московской области. Об этом сообщили в группе «Тинькофф».

«Тинькофф Мобайл» будет представлен на прикассовом стеллаже примерно в 2,5 тыс. магазинов «Пятерочка». После покупки каждый абонент сможет самостоятельно зарегистрировать и активировать сим-карту через приложение ID.Abonent на своем смартфоне (скачать его можно в Google Play или App Store).

При покупке сим-карты на кассах «Пятерочки» также можно будет самостоятельно оформить перенос номера действующего оператора в сеть «Тинькофф Мобайл». При переносе номера от другого оператора в приложении ID.Abonent клиенту необходимо указать свой действующий номер, выбрать ближайшую дату переноса номера и аналогично зарегистрировать сим-карту.

«Для всех новых абонентов «Тинькофф Мобайл», в том числе при покупке сим-карт на кассах «Пятерочки», доступна акция «Первый месяц бесплатно», которая позволяет абоненту протестировать качество связи в течение одного календарного месяца, — подчеркивается в релизе. — При подключении все новые абоненты получают бесплатный пакет голосовой связи и интернет-трафика. При переносе номера от других операторов также на счет абонента начисляется 1 тыс. рублей для оплаты услуг связи после окончания периода действия бесплатной связи».

Из сообщения следует, что держатели карт Тинькофф Банка в рамках акции смогут получить дополнительно 600 минут голосовой связи в месяц бесплатно при совершении безналичных покупок на 10 тыс. рублей в месяц.



Ранее СМИ писали, что в магазинах «Пятерочка» можно будет приобрести сим-карты операторов «большой тройки»: МТС, «МегаФона» и «Билайна».