МТС Банк обновил премиальные пакеты услуг для клиентов Private Banking. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В рамках программ каждому клиенту предоставляются услуги персонального менеджера: финансовые консультации по выбору и оформлению инвестиционных проектов, депозитов, кредитных продуктов, индивидуальных предложений и специальных тарифов.

Обновленные пакетные предложения представлены двумя премиальными картами: Visa Infinite для Private и Mastercard World Black Edition для Premium.



Программа «МТС Банк Private» включает в себя премиальную карту Visa Infinite с привилегиями от Visa и партнеров и возможностью кредитования в пределах суммы установленного лимита. МТС Банк предоставляет три дополнительные карты без комиссии за выпуск. Предусмотрены бесплатные проходы в бизнес-залы аэропортов в рамках программы Lounge Key, страхование для выезжающих за рубеж, 5% на остаток средств, бесплатные переводы в рублях и валюте, бесплатное снятие наличных в банкоматах, льготный обменный курс и другое. Обслуживание будет бесплатным для клиентов с балансом от 8 млн рублей.

«МТС Банк Premium» включает в себя премиальную карту Mastercard World Black Edition с предложениями от Mastercard и партнеров. МТС Банк не взимает комиссии за выпуск карты и предоставляет одну дополнительную. По карте предусмотрены восемь бесплатных посещений бизнес-залов аэропортов в рамках программы Priority Pass, страхование для выезжающих за рубеж, кешбэк до 4%, бесплатные снятия наличных в банкоматах, платежи и переводы до 100 тыс. рублей без комиссии, льготный обменный курс валюты и другое. Бесплатное обслуживание по карте предоставляется при поддержании среднемесячного баланса по счетам от 1,5 млн рублей.