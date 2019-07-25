Банк «Нейва» понизил ставки по вкладам в рублях и евро.

«Классика жанра» (от 30 тыс. рублей, 500 евро на 181 и 370 дней) в рублях открывается под 5,5—6,5% (ранее — под 6—7%), в евро — под 0,25% годовых (вместо 0,5%).

«Простая арифметика» (от 1,5 тыс. рублей, 40 евро на 100 дней) в рублях привлекается под 5,5% (вместо 6,5%), в евро — под 0,1% годовых (прежде — под 0,25%).

«Мобильный» (от 10 тыс. рублей на 91 день) открывается под 6,25% годовых.

Все вклады можно пополнять. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.