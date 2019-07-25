Банк «Мегаполис» повысил ставки по рублевым вкладам.

«Праздничный Пополняемый» (на 91, 181 и 370 дней) открывается под 5,9—6,6% (ранее — под 5,6—6,3%), а «Новый» (на 365 дней) — под 6,8% годовых (вместо 6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность «Праздничного» (на 91, 181, 370, 545 и 730 дней) составит 6,3—6,9% годовых (ранее — 6—6,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Срочный» (на 31, 61, 91, 181, 271 и 365 дней) оформляется под 5,7—7% годовых (ранее — под 5,7—6,7%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма всех депозитов, кроме «Срочного», — 10 тыс. рублей. Для депозита «Срочный» минимальная сумма составляет 10 рублей.

Пополнять можно вклады «Новый» и «Праздничный Пополняемый».