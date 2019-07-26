Сбербанк персонализировал меню банкоматов, сообщается в пресс-релизе организации. После авторизации клиент сможет воспользоваться теми услугами, которыми он пользовался ранее чаще всего.

Новый функционал уже доступен в 44 тыс. банкоматов Сбербанка. До конца 2019 года новые функции будут тиражированы на всю сеть устройств самообслуживания банка с сенсорным экраном.

«Система сама предложит клиенту наиболее часто используемые им суммы снятия наличных, регулярно совершаемые им операции и даже поздравит его с днем рождения, предложив подарок», — комментируют в банке.