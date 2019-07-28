«Русский Стандарт» пополнил список акций по cash back в мобильном банке «RSB Mobile», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Теперь у клиентов появилась возможность максимально выгодно приобретать продукты, косметику, одежду, детские товары, спортивный инвентарь, бытовую технику, товары для дома и ремонта, получая обратно на бонусный счет повышенный cash back за траты по карте», — говорится в сообщении.

Например, за покупки в в гипермаркетах OBI, магазинах «Перекресток» и «Спортмастер» посетители смогут вернуть 5% от суммы расходов по карте. В магазинах цифровой и бытовой техники и электроники «М.Видео» и «Эльдорадо» есть возможность вернуть 1,5% от суммы трат по карте банка «Русский Стандарт».

Cash back 8% получат держатели карт «Русского Стандарта» за покупки в популярных магазинах Mothercare. Здесь представлены: одежда для детей любых возрастов и будущих мам, средства для гигиены и ухода, автокресла, рюкзаки-переноски, коляски, игрушки, мебель для оформления детской комнаты, детское питание.

В бутиках парфюмерии и косметики «Л'Этуаль» клиенты получат 6% от суммы покупок, в интернет-магазине Lamoda — 7%.

Воспользоваться акцией может любой желающий держатель карты банка «Русский Стандарт», достаточно перейти по специальной ссылке в «RSB Mobile» в разделе «Акции».