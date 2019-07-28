Банк «Открытие» изменил ставки по вкладам в рублях и долларах.

«Надежный» открывается под 5,97—7,16% (ранее — под 5,97—7,3%).

По вкладу «Активное пополнение» в рублях изменена ставка на 367 дней от 50 тыс. рублей и составит 6,03% (вместо 6,22%). В долларах депозит открывается под 0,9—1,83% годовых (прежде — под 1,1—2,03%).

По депозиту «Свободное управление» на 367 дней в рублях, в зависимости от минимальной суммы, ставка составляет 5,32—5,7% годовых (ранее 5,6%). В долларах вклад оформляется под 0,2—0,9% годовых (вместо 0,4—1,09%).

Депозит «Открытый» привлекается под 6,37—7,16% годовых (прежде — под 6,37—7,3%). «Основной доход» в рублях открывается под 5,77—6,97% (ранее — под 5,77—7,07%), в долларах — под 1,2—2,28% годовых (вместо 1,4—2,47%).

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность «Премиального» составит 5,9—7,3% годовых (ранее — 5,9—7,45%). Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Минимальная сумма всех депозитов — 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов. Сроки: 91, 181, 367 и 730 дней.

Пополнять можно вклады «Свободное управление» и «Активное пополнение».