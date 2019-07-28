Экосистема технологий для малого и среднего бизнеса «Эвотор» и процессинговая компания UCS запускают совместный эквайринговый продукт для малого бизнеса. Теперь клиенты «Эвотора» могут дистанционно подключить эквайринг от United Card Services (UCS), сообщает пресс-служба экосистемы.



«Теперь клиенты «Эвотора» могут быстро подключить эквайринг от UCS в личном кабинете на сайте «Эвотора». Процесс подключения занимает два рабочих дня, а деньги на счет любого банка, который обслуживает торговую точку, поступают уже на следующий рабочий день», — говорится в релизе.

По оценкам «Эвотора», подключение эквайринга позволяет увеличить выручку торговой точки до 70%. Многие предприниматели заинтересованы использовать два и более эквайринговых продукта, но не хотят тратить время на их подключение. Платформа «Эвотор Pay» позволяет подключать новые платежные продукты за пару минут дистанционно.

Платформа платежных решений «Эвотор Pay» — часть экосистемы «Эвотора». С помощью «Эвотор Pay» можно проводить любые виды платежей: банковскими картами, QR-кодами, платежными кольцами, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и другие.

