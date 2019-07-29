Банк «Ренессанс Кредит» и бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисез» предложили своим клиентам воспользоваться услугой «Идеальный заемщик», с помощью которой клиенты смогут проверить свою кредитную историю и получить рекомендации по ее улучшению.

В настоящий момент услуга доступна заемщикам, оформляющим кредиты банка в магазинах партнеров.

«В рамках услуги «Идеальный заемщик» клиент в ответ на свой запрос получает отчет, состоящий из трех блоков: портрет заемщика, факторы, влияющие на скоринговый балл, советы по финансовой перспективе», — отмечается в сообщении.

Первый блок содержит анализ текущего качества кредитной истории и платежного поведения клиента. Второй блок включает факторы, которые оказывают непосредственное влияние на скоринговый балл клиента и качество его кредитной истории. В третьем блоке отчета при плохой кредитной истории БКИ предлагает пошаговый план действий по улучшению ее качества. Клиентам с хорошей кредитной историей в этом разделе даются рекомендации, которые помогут сохранить высокий скоринговый балл.