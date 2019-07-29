Инвестторгбанк понизил ставки по вкладам на 0,1 процентного пункта. Доходность депозита «ИТБ-Инвестиционный» (от 100 тыс. рублей на 370 дней) составит 7,65%, а «ИТБ-Накопительный» (от 50 тыс. рублей на 100, 200 и 400 дней) — 7,5—7,8% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока. При оформлении договора инвестиционного страхования жизни по вкладу «ИТБ-Инвестиционный» процентная ставка будет увеличена на 1 п. п.

По вкладу «Долгосрочный ИТБ» (от 50 тыс. рублей на 2 250 дней) проценты начисляются по периодам (всего пять периодов по 450 дней каждый). Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 5,96%. Выплата процентов осуществляется в конце каждого расчетного периода.

«ИТБ-Универсальный» (от 50 тыс. рублей на 180, 370, 720 и 1 100 дней) привлекается под 6,75%, а «ИТБ-Пенсионный» (от 25 тыс. рублей на 367 дней) — под 7% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Рантье ИТБ» (от 50 тыс. рублей на 180, 370, 720 и 1 100 дней) открывается под 7,5%, а «ИТБ-Пенсионный Рантье» (от 25 тыс. рублей на 420 дней) — под 7,7% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Пополнять можно вклады «ИТБ-Универсальный» и «ИТБ-Пенсионный».