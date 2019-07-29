Банк ВТБ запустил пилотный проект «ДДУ для бизнеса», в рамках которого клиенты малого и среднего бизнеса (МСБ) могут оформить кредит на приобретение коммерческой недвижимости на этапе строительства по договору долевого участия (ДДУ). Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Средства предоставляются по ставке от 9% годовых на суммы до 150 млн рублей сроком до 12 лет. В качестве обеспечения выступают права требования по ДДУ.

Полученные средства размещаются на специальном счете эскроу, открытом в банке ВТБ до момента исполнения застройщиком своих обязательств и завершения строительства. В случае неисполнения девелопером условий по передаче готового объекта недвижимости деньги возвращаются клиентам для закрытия кредита.