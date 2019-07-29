Mail.Ru Group внедрит свой почтовый сервис в бортовую информационную систему автомобилей «КамАЗ». Как следует из релиза группы, производство таких машин начнется осенью 2019 года, а в будущем рассматривается возможность адаптации других ее сервисов для автомобильного рынка.

Бортовая система «КамАЗа» поддерживает все функции обновленной почты Mail.ru. В их числе система Smart Reply, которая подсказывает варианты моментальных ответов, основываясь на тексте входящего письма. С помощью «умных ответов» удобно общаться прямо из кабины автомобиля, например находясь на заправке или парковке.

Для водителей «КамАЗов» станет доступен сервис оплаты штрафов ГИБДД в один клик и другие платежные функции почты Mail.ru. Для оплаты штрафов не нужно переходить на сторонние ресурсы, вся важная информация с фотографиями и отметкой на карте места нарушения приходит в письме. Кроме того, прямо из кабины можно будет оплатить мобильную связь, коммунальные услуги или отправить денежный перевод.



Интерфейс «автомобильной» почты аналогичен привычной пользователям версии для мобильных устройств. В приложении также легко настроить несколько почтовых аккаунтов, группировать письма по тематическим категориям, управлять рассылками, отмечается в релизе.