Московский Кредитный Банк снизил ставки по двум вкладам в рублях — «МЕГА Онлайн» и «Гранд».

Доходность депозита «МЕГА Онлайн» (от трех до 36 месяцев) составит 6,5—7,6% (ранее — 6,5—8%), а «Гранд» (на 370, 540 и 730 дней) — 7,2—7,6% годовых (вместо 7,25—8%).

Минимальная сумма вкладов — 1 тыс. рублей. Возможны дополнительные взносы.

Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.