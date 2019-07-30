Энергомашбанк улучшил условия по депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Максимальная доходность — 8,3% годовых — предусмотрена по депозиту «Юбилейный».

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут разместить свободные денежные средства в рублях на любом из трех депозитов: «Юбилейный», «Рациональный» и «Оптимальный+». Наличие расчетного счета в Энергомашбанке не обязательно. По просьбе клиента менеджер банка может выехать с документами в его офис.

Депозит «Юбилейный», который является специальным предложением к 30-летию Энергомашбанка, могут открыть все клиенты под повышенную ставку до 8,1% годовых. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ставших клиентами банка после 1 июля 2019 года, действует особое предложение. При открытии расчетного счета и размещении депозита на срок от 271 до 365 дней через систему «Банк — клиент» устанавливается ставка 8,3% годовых. «Юбилейный» открывается на срок от трех до 365 дней.

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Возможно пополнение. Частичное снятие, досрочное расторжение и пролонгация не предусмотрены. Выплата процентов производится в конце срока. Депозит открывается по системе «Банк — клиент» или в семи офисах Энергомашбанка в Санкт-Петербурге.

Депозит «Рациональный» открывается на любой срок от трех до 90 дней и ориентирован на компании, заинтересованные в возможности возврата депозита в удобное время без потери доходности или продления размещения на новый период в рамках уже заключенного договора. Максимальная ставка составляет 7,5% годовых при размещении на 90 дней. Выплата процентов производится в конце срока или при досрочном расторжении. Депозит открывается по системе «Банк — клиент».

Депозит «Оптимальный+» размещается на срок от 90 до 365 дней в сумме от 500 тыс. рублей. Возможно пополнение и частичное снятие до неснижаемого остатка. Процентная ставка зависит от суммы размещения (максимально 8% годовых от 10 млн рублей). Выплата процентов производится ежемесячно. Депозит открывается по системе «Банк — клиент».