Сбербанк и Visa запустили образовательный проект «Бизнес без купюр», посвященный бизнес-картам, на платформе знаний «Деловая среда». Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«Бизнес без купюр» — это база знаний, где собраны ответы на самые распространенные вопросы о бизнес-картах. Новости, статьи и видео экспертов рассказывают, когда и какую бизнес-карту использовать выгоднее, какие расходы компании удобнее проводить по бизнес-карте и как их учитывать», — поясняется в релизе.

Предприниматели делятся лайфхаками об использовании бизнес-карт: как бесплатно пользоваться бизнес-залами аэропортов по всему миру, ездить на такси со скидкой до 30%, получать кешбэк в рублях, пользоваться повышенным льготным периодом кредитования за покупки у партнеров банка и другими бонусами бизнес-карт.

«Бизнес-карты — удобный инструмент, который дает возможность сотрудникам компании оплачивать рабочие расходы и одновременно получать привилегии, а работодателю позволяет контролировать траты и управлять корпоративными счетами через простой онлайн-интерфейс, — отметила генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина. — Но далеко не все руководители компаний и финансовые директора знают о преимуществах этого платежного инструмента, поэтому мы объединились со Сбербанком, чтобы рассказать о них. Мы собрали на одном портале истории пользователей, полезную информацию и актуальные новости, чтобы корпоративные клиенты смогли использовать свои бизнес-карты на все 100%».