Группа компаний CloudPayments выводит на рынок комплексный IТ-продукт в сфере ЖКХ для платежных агентов, расчетно-кассовых центров и собственников — сервис «ЖК.онлайн». В основу нового продукта вошло мобильное приложение «Оплачу ЖКХ» для оплаты коммунальных услуг, взаимодействия между жильцами и управляющими организациями, говорится в сообщении компании.

«ЖК.онлайн» обеспечивает удобство, быстроту и прозрачность прохождения платежей, повышение собираемости платежей, помогает сократить дебиторскую задолженность, принимает платежи с помощью банковских карт и таких современных способов оплаты, как Apple Pay и Google Pay», — отмечается в релизе.

Любая управляющая компания или товарищество собственников жилья получит программное обеспечение в виде CRM, которое позволит в удобной форме собирать платежи за любые жилищно-коммунальные услуги.



«Важные преимущества продукта: он решает не одну или несколько проблем, а охватывает весь комплекс вопросов ЖКХ. В «одном окне» есть доступ к оплате коммунальных услуг, автоматизация показателей счетчиков, диспетчерская и т. д. Сервис можно будет использовать в любой точке России», — заявил сооснователь, генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

CRM интегрирована с IP-телефонией, различными ГИС и сервисами для рассылки e-mail и СМС-сообщений. Уникальность системы заключается в возможности сплитования платежей: собственник делает всего один платеж с банковской карты, а CRM автоматически распределяет деньги по поставщикам услуг. Также сервис подтягивает начисления ресурсоснабжающих организаций в единый личный кабинет.



«Уникальная функция мобильного приложения «ЖК.онлайн» для жильцов — возможность оплатить задолженность в два клика через push-уведомление, для этого даже не надо заходить в приложение. Оплата проходит нативно сразу внутри push-уведомления. Это позволяет значительно экономить время собственника», — указывают в компании.