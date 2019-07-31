Visa запустила сервис на основе карточных переводов, который позволяет оставлять чаевые безналично. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Компания Visa реализовала в России возможность оставлять чаевые за обслуживание в кафе и ресторанах безналичным способом. Новый сервис использует технологию карточных переводов и помогает совершенствовать потребительский опыт россиян в сфере общественного питания за счет расширения применения электронных платежей», — говорится в сообщении.

Особенность работы представленного сервиса заключается в том, что предназначенная к списанию сумма чаевых включена в общий счет в ресторане или кафе и отправляется напрямую официанту на его личный электронный кошелек.

Партнером сервиса стал банк «Русский Стандарт». Данная услуга доступна в ресторане «Хлеб Насущный» на Страстном бульваре в Москве и позже появится в других заведениях сети.

Согласно данным Visa, траты посетителей кафе и ресторанов в России за последние три года выросли почти на 40%

«Мы смогли решить проблему, которая сейчас крайне актуальна как для посетителей ресторанов и кафе, так и для самого бизнеса: человек заплатил картой, а наличных для чаевых у него нет. Благодаря новому решению Visa теперь они и не нужны — вы легко можете заплатить чаевые по карте», — прокомментировала генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина.