Банк «Восточный» совместно с «Золотой короной» запустил сервис онлайн-переводов, которые можно получить без карты в 26 странах. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Среди стран, доступных для перевода средств через систему «Золотая корона» в дистанционных сервисах «Восточного», — Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, Молдова, Беларусь, Греция, Кипр, Италия, Испания, Франция, Германия, Чехия и другие. На данный момент перевести деньги можно в 26 стран», — говорится в сообщении.

Денежные переводы оформляются в режиме онлайн через мобильный и интернет-банк «Восточного», а их получение возможно в течение нескольких минут после отправки в любом пункте обслуживания сервиса «Золотая корона». Для получения перевода не обязательно быть клиентом «Восточного». Комиссия за перевод зависит от направления и составляет от 0,7%. Дневной лимит на перевод – 100 тыс. рублей. За месяц можно перевести до 300 тыс. рублей.

После совершения перевода его состояние будет отображаться в списке операций клиента, и когда перевод будет получен, отправитель сможет увидеть это в интернет-банке.