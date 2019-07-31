Банк «Открытие» запустил обновленные корпоративные карты. В сообщении банка подчеркивается, что их функционал значительно расширен «в рамках решения поставленной в стратегии банка задачи превращения «Открытия» в современную технологичную финансовую организацию».

Теперь на базе карты действует «конструктор» по подключению нужных клиенту услуг. Это могут быть индивидуальный лимит для расходных операций и снятия наличных, автоматическая конвертация, возможность самоинкассации, использования карты для оплаты командировок.

Корпоративная карта банка «Открытие» Visa Business выпускается на четыре года. При этом в первые полгода обслуживание карты бесплатное для клиента.



Держатели новых корпоративных карт также получили возможность использовать платежные сервисы Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay. Сервис бесплатен для клиентов.

