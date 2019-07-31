МТС Банк совместно с крупнейшей российской розничной сетью электроники и бытовой техники «М.Видео-Эльдорадо» запустил онлайн-кредитование, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Основным преимуществом услуги является возможность подать кредитную заявку на сайтах магазинов-партнеров и получить онлайн-решение МТС Банка в течение нескольких минут. Достаточно зарезервировать нужный товар на сайте mvideo.ru или eldorado.ru и выбрать услугу самовывоза», — говорится в релизе.

Точный размер ежемесячного платежа по кредиту будет автоматически рассчитан и указан после одобрения заявки с учетом первоначального взноса, срока кредита и добровольных услуг страхования. Сервисом могут воспользоваться все покупатели.

Имея на руках заявку на кредит, одобренную МТС Банком, клиент может прийти в удобный ему магазин «М.Видео» или «Эльдорадо», выбранный при оформлении заказа, и забрать свою покупку. Услуга доступна во всех магазинах группы в 220 городах России.

Как отметил заместитель председателя правления, руководитель розничного бизнеса МТС Банка Эдуард Иссопов, в ближайшее время банк при выдаче POS-кредитов планирует запустить технологию «полной безбумаги» с подписанием договора посредством СМС и отправки кредитной документации на электронную почту.