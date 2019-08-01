Всероссийский Банк Развития Регионов предлагает новую дебетовую карту «Заработай больше» категории Mastercard World.

Комиссия за оформление карты составляет 149 рублей, а плата за годовое обслуживание не взимается.

Комиссия за снятие наличных в собственных банкоматах ВБРР и банкоматах Дальневосточного Банка не взимается, а в ПВН обеих кредитных организаций составит 0,3%. Снятие наличных в устройствах сторонних банков обойдется клиенту в 1%, минимум 150 рублей.

По карте предусмотрен кешбэк в размере 5% на покупки в категориях, которые определяются банком. С 1 августа по 30 сентября 2019 года такими категориями являются duty free, «спортивные товары», «общественный транспорт». Также держателю доступен кешбэк в размере 1,5% на любые покупки. Максимальный размер вознаграждения — 7 тыс. рублей в месяц.



«Помимо этого по карте предусмотрен кешбэк в размере 2% от покупок в сети АЗС/АЗК «Роснефти» и 5% — в сети АЗС/АЗК компании «РН-Москва». По карте можно проводить бесконтактные платежи, доступна привязка к Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.