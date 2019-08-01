Абсолют Банк предлагает открыть новый вклад «Абсолютный доход».

Сумма первоначального взноса — от 10 тыс. рублей, 1 тыс. долларов. Срок — от трех месяцев до трех лет. Процентные ставки в зависимости от суммы и срока составляют 6,1—7,2% годовых в рублях и 0,7—1,85% годовых в долларах.

Пополнение и частичное расходование денежных средств не допускаются. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на текущий или карточный счет.

«В случае досрочного расторжения договора по истечении 182 дней проценты выплачиваются в размере 0,6 от ставки, установленной по вкладу. Кроме того, при открытии рублевого вклада онлайн процентная ставка увеличивается на 0,15 процентного пункта», — добавляет старший эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Юлия Прошина.