Тинькофф Банк с 1 августа понизил ставку в рублях по «СмартВкладу» с повышенной ставкой на срок 12 месяцев до 7% годовых (ранее она составляла 7,5%).

По депозитам в евро на срок от 13 до 24 месяцев ставки понижены до 0,01% годовых (вместо 0,1%).

Кроме того, ставка перерасчета процентов по вкладам в случае их досрочного изъятия составит 0,01% годовых (прежде — 0,1%).

Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Срок — от трех до 24 месяцев.

Для вклада с повышенной ставкой дополнительные взносы предусмотрены в течение первых 30 дней с даты его открытия, для стандартного вклада — не позднее чем за 30 дней до окончания срока депозита.

Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты, а также могут капитализироваться.