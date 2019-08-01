Пользователи сервиса для сравнения цен и выбора товаров «Яндекс.Маркет» смогут увидеть, сколько бонусов «Спасибо от Сбербанка» можно получить за заказ в магазинах — партнерах этой программы. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Информация о начислении бонусов «Спасибо» размещается в предложениях на карточках товаров и в результатах поиска по сервису. Всего сейчас на «Яндекс.Маркете» представлены товары 16 магазинов — партнеров программы», — говорится в релизе.



Сейчас в программе «Спасибо от Сбербанка» участвуют больше 40 млн покупателей.



