Банк «Ростфинанс» изменил ставки по ряду депозитов. По вкладам «Всегда в Росте» и «Классика Роста» процентные ставки повышены на 0,2 процентного пункта, а по вкладам «Инвестиционный Рост», «Инвестиционный Рост+» и «Международный» (в евро) понижены на 0,1 п. п.

Так, депозит «Классика Роста» (от 10 тыс. рублей, от 31 до 400 дней) открывается под 4,1—7,8% годовых.

Депозиты «Инвестиционный Рост» (от 100 тыс. рублей) и «Инвестиционный Рост+» (от 75 тыс. рублей) открываются под 9% годовых. Срок — 367 дней. Для открытия вклада «Инвестиционный Рост» необходимо заключить договор инвестиционного страхования жизни, а для вклада «Инвестиционный Рост+» — накопительного страхования жизни.

Доходность депозита «Международный» (от 200 евро, от 31 до 367 дней) составит 0,1% годовых.

Проценты по всем вкладам выплачиваются в конце срока.

По вкладу «Всегда в Росте» (от 5 тыс. рублей на 1 825 дней) проценты начисляются по периодам — от 4,3% до 7,4% в зависимости от минимальной суммы вклада и периода размещения денежных средств. Средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств составят 4,86—6,86%.

Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий счет. При досрочном расторжении договора по истечении 368 дней процентная ставка сохраняется.

Пополнять можно вклады «Всегда в Росте» и «Международный».