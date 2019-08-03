Кредитную карту, выпущенную Apple совместно с Goldman Sachs, нельзя будет использовать для покупки криптовалют, говорится в тексте пользовательского соглашения, размещенного на сайте банка.

Карту не получится использовать для покупки не только криптовалют, но и фишек в казино, лотерейных билетов, а также совершения ставок на ипподроме. Как сообщает Reuters, обе стороны отказались от комментариев по данному вопросу.

Как сообщал ранее Bloomberg, выдача кредитных карт от Apple и Goldman Sachs начнется в первой половине августа.

Пользователи iPhone смогут оформить карту через приложение Wallet, которое получит поддержку Apple Card в рамках обновления операционной системы до iOS 12.4. С помощью карты ее владельцы смогут вернуть 1% от суммы покупки, совершенной с использованием физической карты, 2% от суммы покупки, совершенной через Apple Pay, и 3% от суммы покупок или услуг Apple.

Apple и Goldman Sachs разделили обязанности по проекту разработки карты. Технологический гигант подготовил дизайн Apple Card и программный интерфейс для iPhone. Инвестиционный банк в свою очередь отвечает непосредственно за работу карты, обрабатывая трансакции и собирая информацию для отчетов.