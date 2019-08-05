Нефтепромбанк понизил ставки по трем рублевым вкладам.

«КАПИТАЛьный+» (от 30 тыс. рублей на 31, 91, 181, 367 и 730 дней) открывается под 6,1—7,9% годовых (ранее — под 6,3—8%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«АКТИВный+» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 7,3% годовых (вместо 7,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность депозита «ПРОЦЕНТный+» (от 30 тыс. рублей на 31, 91, 181, 367 и 730 дней) составит 6—7,6% годовых (ранее — 6—7,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Пополнять можно вклад «АКТИВный+».