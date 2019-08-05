Сбербанк запустил сервис оплаты покупок «Плати QR» через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Клиенты Сбербанка, пользователи приложения «Сбербанк Онлайн», теперь могут оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса «Плати QR». Клиентам Сбербанка — физическим лицам — оплата по QR-коду даст возможность совершать безналичные покупки в тех торговых точках, где нет традиционного эквайринга — на рынках, в пунктах бытового обслуживания, небольших салонах красоты, цветочных магазинах, и при этом получать бонусы «Спасибо», — говорится в релизе.



«Плати QR» позволит микро- и малому бизнесу принимать безналичные платежи от покупателей без дополнительного оборудования. Традиционно безналичный способ оплаты способствует увеличению продаж, а в случае использования QR это возможно при минимальных затратах со стороны бизнеса.

Продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона через приложение «Сбербанк Онлайн». Система проста в использовании и для кассиров, которые видят всю необходимую информацию о покупке в мобильном приложении для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Для совершения оплаты нужен только смартфон на Android или iOS, а также приложение «Сбербанк Онлайн» с доступом к камере телефона. В приложении клиенту необходимо выбрать функцию «Оплата по QR-коду», которая уже активно используется клиентами для оплаты счетов с QR-кодом.



В настоящий момент сервис приема платежей по QR доступен малому бизнесу Краснодарского края, с 5 августа его смогут подключать предприятия в Санкт-Петербурге. До конца августа сервис «Плати QR» будет доступен микро- и малому бизнесу по всей стране.

