МТС объявляет о старте новой программы лояльности «МТС Cashback» в розничных офисах продаж и интернет-магазине. Программа позволяет копить кешбэк за покупку гаджетов и тратить его на оплату услуг связи или приобретение товаров в салонах МТС, сообщает пресс-служба оператора.



«Новая программа позволяет копить кешбэк не только за покупки в салонах МТС, но и в привычных интернет-магазинах через специальное приложение или сайт сервиса. На данный момент к сервису лояльности подключено более 600 интернет-магазинов, которые возвращают процент от суммы счета», — говорится в релизе.

В программе могут участвовать абоненты любых операторов.

Программа «МТС Cashback» позволяет возвращать до 25% от суммы покупки в интернет-магазинах, уточняет оператор. «При этом, в дополнение к кешбэку от МТС, сохранятся все существующие скидки от магазинов, кешбэки от банков, бонусы, мили и прочие привилегии», — отметил коммерческий директор розничной сети МТС Юрий Лабис.

Размер кешбэка в розничной сети МТС будет зависеть от модели приобретаемого устройства.