Металлинвестбанк запустил акцию по потребительским кредитам — ставки снижены по всем программам кредитования. Получить денежные средства на любые цели, в том числе на рефинансирование, стало доступно от 9,8% годовых.

На рефинансирование для любых заемщиков и на любые цели для сотрудников бюджетных организаций банк предлагает следующие программы: «Рефинансирование», «Для своих» — срок от 13 месяцев до семи лет по ставке 12,8% годовых для сумм от 50 тыс. до 299 тыс. рублей, 11,8% годовых — от 300 тыс. до 999 тыс. рублей, 10,8% годовых — от 1 млн до 2 млн рублей. Условия действительны при оформлении личного страхования, в случае отказа надбавка составит 4 процентных пункта (п. п.). Если в течение 30 календарных дней с даты выдачи кредита заемщик не предоставляет справки о погашении ссудной задолженности по всем рефинансируемым кредитам, то годовая процентная ставка повышается на 5 п. п.

Программа «Премиум+» предоставляется на любые цели сотрудникам компаний, относящихся к категории АК+ , по ставке 12,8% годовых для сумм от 50 тыс. до 299 тыс. рублей, 11,8% годовых — от 300 тыс. до 999 тыс. рублей, 10,8% годовых — от 1 млн до 2 млн рублей. Ставки актуальны при наличии страхования и получении заработной платы на карту банка, в случае несоблюдения условий ставка увеличится на 3,2 п. п. без страхования и на 1 п. п. без зачисления зарплаты в Металлинвестбанк. Срок кредитования — от 13 месяцев до семи лет.

Программа «Правильный выбор» предоставляется на срок от 13 месяцев до пяти лет по ставке 13,3% годовых для сумм от 50 тыс. до 299 тыс. рублей, 12,8% годовых — от 300 тыс. до 999 тыс. рублей, 11,8% годовых — от 1 млн до 1,5 млн рублей при условии оформления личного страхования, в противном случае ставка увеличится на 4 п. п.

Пенсионеры смогут оформить кредит от 50 тыс. до 299 тыс. рублей по ставке 12,8% годовых и по ставке 11,8% годовых от 300 тыс. до 600 тыс. рублей при наличии страхования, в случае отказа ставка увеличится на 4 п. п.

«Данная акция продлится до 1 октября 2019 года. Срок рассмотрения заявки на кредит — от трех до пяти рабочих дней», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.