Банк «Восточный» предлагает своим клиентам оформить к любой действующей или новой кредитной карте дополнительную карту Visa Gold c бесплатным страхованием выезжающих за рубеж от компании «Абсолют Страхование». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Полис подходит для оформления любых виз, в том числе США и стран Шенгенского соглашения. Сумма страхового покрытия составляет 50 тыс. долларов США, срок действия полиса — 12 месяцев, количество дней страхования — 30. Полис высылается страховой компанией на электронный адрес или мобильный телефон клиента после подписания им документов на выпуск карты.

Комиссия за обслуживание карты не взимается. Единоразовая плата за выпуск в размере 1 500 рублей списывается в день совершения первой расходной операции по карте. В этот же день страховая компания активирует полис.