Банк «Восточный» представил новую «Карту №1 Ultra» с кешбэком до 7% и процентом на остаток до 7,5%. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Новая программа кешбэка была ранее развернута на линейку кредитных карт «Восточного». Держатели «Карты №1 Ultra» могут сами выбирать категории товаров, за покупку которых будут получать повышенный кешбэк. Всего есть четыре бонусных категории: «За рулем», «Отдых», «Онлайн-покупки» и «Все включено».

Повышенный процент на остаток на счете клиент сможет получать в случае, если на карте лежит от 10 тыс. рублей до 1 млн, а за отчетный период по карте потрачено более 10 тыс. рублей.

«Карта №1 Ultra» выпускается в черном цвете с изображением тигра на лицевой стороне. Оформление карты будет стоить 500 рублей, ежемесячное обслуживание — 150 рублей. Ежемесячное обслуживание будет бесплатным в случае поддержания неснижаемого остатка не менее 50 тыс. рублей или перечисления на счет карты зарплаты и/или пенсии.