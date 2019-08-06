Сбербанк с 6 августа снизил ставки по потребительским кредитам. Ставки уменьшены для сумм свыше 300 тыс. рублей по кредиту без обеспечения и под поручительство, свыше 500 тыс. рублей — на рефинансирование. Максимальное снижение относительно базового диапазона составило 1,5 процентного пункта.



Программа «Рефинансирование» доступна по ставке 11,4% годовых (ранее — 12,9%) при сумме заемных средств от 500 тыс. до 3 млн рублей и 13,4% годовых (прежде — 13,9%) — от 30 тыс. до 500 тыс. рублей.

Для программ «На любые цели» без обеспечения и «С поручителем для молодежи и пенсионеров» при сумме финансирования от 30 тыс. до 300 тыс. рублей диапазон ставок остался прежним — 13,9—19,9% годовых, от 300 тыс. до 1 млн рублей ставки теперь варьируются от 11,4% до 16,4% годовых (ранее — 12,9—17,9%), от 1 млн до 3 млн рублей — 11,4—13,4% годовых (вместо 12,9—13,9%).

При этом минимальные ставки указаны для зарплатных клиентов и пенсионеров, получающих пенсию в Сбербанке, для прочих заемщиков ставка выше на 1 п. п. по всем программам, кроме кредита «На рефинансирование».

«Ставки снижены на период с 6 августа по 30 сентября 2019 года. Воспользоваться предложением смогут все категории заемщиков без каких-либо ограничений», — уточняет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ольга Жидкова.